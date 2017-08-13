BİNGÖL'DE DURDURULAN ARAÇTAN DEAŞ CEPHANELİĞİ ÇIKTI!
Bingöl'de güvenlik güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta, terör örgütü DEAŞ'a ait çok sayıda mühimmat ele geçerken, 6 kişi gözaltına alındı.
Bingöl'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, terör örgütü DEAŞ'a ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonun ardından saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi Eski Saray Caddesi'nde seyir halindeki bir araç, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu.
CEPHANELİK ÇIKTI
Araçta yapılan aramada, 3 Biksi makineli tüfek, 1 lav silahı, 7 adet AK 47 kaleşnikof silah, 2 hücum yeleği içerisinde 9 dolu 1 boş AK-47 şarjörü, çuvallar içerisinde Biksi ve Kaleşnikof mermisi ile şarjörler, 1 çuval mayon ve 2 el bombası ele geçirildi. Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.G. gözaltına alındı. A.G. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen L.Ü., Ö.Ö., M.A., O.U. ve Ö.B. de yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar