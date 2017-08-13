Bingöl'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, terör örgütü DEAŞ'a ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonun ardından saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi Eski Saray Caddesi'nde seyir halindeki bir araç, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu.

CEPHANELİK ÇIKTI

Araçta yapılan aramada, 3 Biksi makineli tüfek, 1 lav silahı, 7 adet AK 47 kaleşnikof silah, 2 hücum yeleği içerisinde 9 dolu 1 boş AK-47 şarjörü, çuvallar içerisinde Biksi ve Kaleşnikof mermisi ile şarjörler, 1 çuval mayon ve 2 el bombası ele geçirildi. Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.G. gözaltına alındı. A.G. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen L.Ü., Ö.Ö., M.A., O.U. ve Ö.B. de yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada