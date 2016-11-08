BİNGÖL'DE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT
Alınan bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yapan güvenlik korucuları ile teröristler arasında çatışmada çıktı. Çatışmada, güvenlik korucusu Mehmet Koçdağ şehit olurken, PKK'lı teröristlerin bölgeden uzaklaştığı belirtildi.
Kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı öğrenilirken, Koçdağ'ın cenazesinin Bingöl'de morga kaldırıldığını belirtildi.
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