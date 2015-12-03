Bingöl'de gece yarısı 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem endişe yarattı. Çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedilen depremle birlikte bazı bölgelerde vatandaşlar sokaklara çıkarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 01.27'de merkez üssü Bingöl'in Kiğı İlçesi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinlikte meydana gelen ve AFAD'ın büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladığı deprem, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır ile çevre ilçelerde de hissedildi. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlardan bazıları sokaklara çıktı.



