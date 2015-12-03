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bingöl'de 5.5 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'DE 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bingöl'de gece yarısı 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem endişe yarattı. Çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedilen depremle birlikte bazı bölgelerde vatandaşlar sokaklara çıkarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Tarih : 03 Aralık 2015, 09:10
Puan Ver : Bingöl'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem(8/10)7


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 01.27'de merkez üssü Bingöl'in Kiğı İlçesi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinlikte meydana gelen ve AFAD'ın büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladığı deprem, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır ile çevre ilçelerde de hissedildi. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlardan bazıları sokaklara çıktı.

 








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