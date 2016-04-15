

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi.



Karlıova ilçesine bağlı Hacılar köyü ile İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklandığı, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.



Operasyon kapsamında, bir ruhsatsız av tüfeği ile BTÖ'yü simgeleyen malzemelerin ele geçildiği belirtilen açıklamada, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin de arandığı bildirildi.



Açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.