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bingöl'de 4,5 şiddetinde deprem

BİNGÖL'DE 4,5 ŞİDDETİNDE DEPREM

Bingöl'de meydana gelen 4,5 şiddetindeki deprem, merkez Ilıcalar Beldesindeki camide hasar oluşturdu.

Tarih : 11 Haziran 2016, 09:58
Puan Ver : Bingöl'de 4,5 Şiddetinde Deprem(5/10)2


Can kaybının yaşanmadığı deprem büyük paniğe neden olurken, UMKE Bingöl ekibi deprem bölgesine intikal etti.Bingöl'de saat 21.57'de merkez üssü Ilıcalar beldesine bağlı Yenibaşlar Köyü olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremde, 1997 yılında inşa edilen Ilıcalar Mahallesi Merkez Camii'nde hasar oluştu. Yerin 7,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Merkez Camii'nin kolonlarında çatlamalar oluşturdu. Depremin meydana geldiği esnada teravih namazı için saf tutan cemaat, büyük panik yaşayarak camiyi terk etti.



O an yaşananları anlatan Eşref Korkut, "Yatsı namazını kıldıktan sonra Teravih namazına başladık. Selam vermeden alttan bir ses duyduk ve aniden sallanmaya başladık. Birbirimize bakarak selam vermeden yavaşça dışarıya çıktık" dedi. Deprem olduğu esnada camide olduklarını belirten Barış Korkut ise, şunları söyledi; "Öyle bir sallandın ki korkudan halen dizlerim titriyor. Depremle birlikte kokudan dışarı çıktık. İşyerime geldiğimde bütün malzemelerin yere düştüğünü gördüm. Allah bir daha göstermesin, çok korktuk."



Depremin hemen ardından beldeye giden UMKE Bingöl ekibi, Ilıcalar Beldesi ve Yenibaşlar Köyü'nde incelemelerde bulundu.








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