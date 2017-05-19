

TSK'dan 18 Mayıs Perşembe günü yurt içinde meydana gelen önemli olaylara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre; Bingöl Kiğı'da icra edilen operasyonda; güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, üç terörist ölü olarak, üç Kalaşnikof piyade tüfeği, 514 fişeği ve dört el bombası ile birlikte ele geçirildi.



Tunceli Nazımiye'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu iki terörist yakalandı.







kaynak:yenişafak