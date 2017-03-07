Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 5 taburla devam eden operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirilirken, silahlarla birlikte bomba yapımında kullanılan bir çok madde ve yaşamsal malzeme bulundu.



Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 5 taburla devam eden operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirilirken, silahlarla birlikte bomba yapımında kullanılan bir çok madde ve yaşamsal malzeme bulundu.







Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 49'uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı 5 taburla bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Bayrak-41 operasyonunun bir parçası olan 'Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6' operasyonu devam ediyor. Bugün operasyonda sıcak temas sağlayan özel timler, bölücü terör örgütü mensupları ile çatışmaya girdi. Çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin üzerinden 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği ve 1 adet telsiz ele geçirildiği öğrenildi.







kaynak:haberler