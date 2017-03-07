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bingöl'de 3 terörist öldürüldü

BİNGÖL'DE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 5 taburla devam eden operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirilirken, silahlarla birlikte bomba yapımında kullanılan bir çok madde ve yaşamsal malzeme bulundu.

Tarih : 07 Mart 2017, 13:48
Puan Ver : Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü(5/10)7


Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 5 taburla devam eden operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirilirken, silahlarla birlikte bomba yapımında kullanılan bir çok madde ve yaşamsal malzeme bulundu.



Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 49'uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı 5 taburla bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Bayrak-41 operasyonunun bir parçası olan 'Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6' operasyonu devam ediyor. Bugün operasyonda sıcak temas sağlayan özel timler, bölücü terör örgütü mensupları ile çatışmaya girdi. Çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin üzerinden 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği ve 1 adet telsiz ele geçirildiği öğrenildi.



 



kaynak:haberler








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