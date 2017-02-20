Bingöl'de 1,5 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
4 Astsubay Gözaltına Alındı
Lig Yeni Başlıyor
Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Bire Bir!
Dolar/Tl 1,5 Ayın En Düşüğünü Gördü
İran'dan Türkiye'ye Sert Tepki
Yeni Nokia 3310'dan İlk Sızıntı!
Meteoroloji'den İstanbul Ve Bu İller İçin Kritik Uyarı!
Ak Parti'den Referandum İçin 3İ Formülü
Tuz Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar!
Ray Woodhall'ın Kalbi 27 Kez Durdu!
Akhisar Belediyespor Tepetaklak!
Nusaybin De Bir Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İki Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı.. Ölü Ve Yaralılar Var
Müezzinoğlu: İşsizlik Hızla Düşecek
Doğukan Manço: Anahtar Kelime: Üretim
Chp'li Bakan'dan 'örtülü Ödenek' Sorusu
Emniyet'ten Fetö'ye İlişkin Not!
Lg G6 Lite Geekbench'te Göründü
Xperia Xa2 Bu Sefer Fcc'de Göründü!

bingöl'de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi

BİNGÖL'DE 1,5 TON AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl'ün Oğuldere köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda en az 4 bombalı araç saldırısında kullanılabilecek 1,5 ton amonyum nitrat gübre, 500 kilogram amonyum nitrat gübre ile hazırlanan patlayıcı madde, Zagros silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tarih : 20 Şubat 2017, 14:05
Puan Ver : Bingöl'de 1,5 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi(9/10)8


Bingöl'ün Oğuldere köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda en az 4 bombalı araç saldırısında kullanılabilecek 1,5 ton amonyum nitrat gübre, 500 kilogram amonyum nitrat gübre ile hazırlanan patlayıcı madde, Zagros silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, 19 Şubat'ta düzenlenen, "Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Kızılboğa-10" operasyonunda teröristlerin baharla birlikte yapmayı planladığı hain saldırılarda kullanacağı değerlendirilen büyük miktarda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Bingöl  De  15  Ton  Amonyum  Nitrat  Ele  Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER