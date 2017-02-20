BİNGÖL'DE 1,5 TON AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ
Bingöl'ün Oğuldere köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda en az 4 bombalı araç saldırısında kullanılabilecek 1,5 ton amonyum nitrat gübre, 500 kilogram amonyum nitrat gübre ile hazırlanan patlayıcı madde, Zagros silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Bingöl'ün Oğuldere köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda en az 4 bombalı araç saldırısında kullanılabilecek 1,5 ton amonyum nitrat gübre, 500 kilogram amonyum nitrat gübre ile hazırlanan patlayıcı madde, Zagros silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 19 Şubat'ta düzenlenen, "Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Kızılboğa-10" operasyonunda teröristlerin baharla birlikte yapmayı planladığı hain saldırılarda kullanacağı değerlendirilen büyük miktarda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
kaynak:haberler
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