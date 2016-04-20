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bingöl kırsalında 2 terörist öldürüldü

BİNGÖL KIRSALINDA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK’lı terörist öldürüldü.

Tarih : 20 Nisan 2016, 14:36
Puan Ver : Bingöl Kırsalında 2 Terörist Öldürüldü(8/10)12


Operasyonda, terör örgütüne ait 3 odalı sığınak ve toprağa gömülü halde içerisinde yaşam malzemesi ve mühimmat bulunan 3 adet jelikan ele geçirildi.



Konuya ilişkin Bingöl Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 49'uncu Komando Tugayı Harekat komutasındaki İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik Genç ilçesine bağlı Servi Gerçekli köyü Kapalı Mezra kırsalında operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile çatışmaya girildiğine de dikkat çekilen açıklamada, çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir köy korucusunun da yaralandığı kaydedildi.



MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonda, 3 odalı bir sığınak ve toprağa gömülü halde 3 adet jelikan bulunduğunun da belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Sığınak ve jelikanların içerisinde 1 adet Biksi makinalı tüfek, 300 adet Biksi mühimmatı,1 adet Kaleşnikof tüfek,1 adet tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 2 adet el bombası. 25 kilogram un, 35 kilogram bulgur, 10 kilogram pirinç, 10 kilogram tuz, 5 kilogram makarna, 10 kilogram zeytin, 5 kilogram reçel, 12 kilogram salça, 8 kilogram ayçiçek yağı, 4 kilogram çay, 10 paket hamur mayası, 45 kilogram küp şeker,19 kilogram tahin,12 kutu konserve, 10 kilogram karışık turşu, 3 adet tencere, 17 kilogram peynir, 4 adet diş fırçası, 2 adet diş macunu, 2 kutu krem, 7 adet çay bardağı, 8 adet büyük bardak, 1 adet 4'lü ocak, 2 adet piknik tüpü, 3 adet büyük tüp, 3 adet şemsiye,5 adet uyku tulumu, 1 çift Mekap ayakkabı,3 adet met, 5 adet panço, 15 adet kar başlığı, 47 adet eldiven, 3 adet battaniye, 6 takım örgüt kıyafeti, 6 adet mont, 5 metre kablo,16 adet büyük pil, 1 adet koli bandı, 3 adet çakmak, 5 adet örgüte ait kitap, 5 adet küçük pil, 3 adet kazma, 2 adet kürek, 30 adet çapa, 3 adet not defteri.1 adet serum, 10 adet enjektör, 5 kutu ilaç, 2 adet oksijen suyu ve 5 adet krem ele geçirildi” denildi.

 










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