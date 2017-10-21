Yüzyıllardır eskimeyen taş baskı metoduyla zeytinyağı üretimi esnasında çok az miktarlarda, kendiliğinden ortaya çıkan şifa kaynağı 'burun yağı'nın hasadı başladı. Bazı kesimlerce 'zeytin sütü' olarak da adlandırılan bu yağ, alternatif tıpta kanser, kalp, damar, bunama, cilt hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

"BİR TON ZEYTİN HAMURUNUN İÇİNDEN YARIM KİLO ÇIKIYOR"

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 110 yıllık zeytin ve yağ üreticisi firma, geçen hafta başlayan ilk hasat ile birlikte erken sıkım zeytinyağı üretimine başladı. 4 nesildir aile şirketi olarak hizmet gösteren firmanın ortaklarından Hamdi Herdan, burun yağının yapımını ve özelliklerini anlattı. Herdan, "Bu yılki hasat dönemine başladık. İlk yağımızı sıkmaktayız. Zeytinin sütü olmaz. Bu tabir yanlıştır. Bu yağ burun yağıdır. Bir ton zeytin hamurunun içinden yaklaşık yarım kilo elde edilebilmektedir. Bu yağ ilaçtır. Kalp ve damar hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bunamanın en büyük düşmanı. Safra kesesi, bağırsak, mide, böbrek rahatsızlıklarında da kullanılıyor. Böbrekteki taşı bile düşürüyor.

"İLAÇ GİBİ KULLANILIYOR"

Normal ürettiğimiz sızma zeytinyağlarımız yemeklerde ve salatalarda tüketiliyor. Fakat burun yağımız çok az miktarda çıkıyor ve faydalarından dolayı da ilaç gibi kullanmaktayız. Zeytinyağında sağlık vardır. Herkesin tüketmesini tavsiye ediyorum. Çok tüketenlerde kalp ve damar rahatsızlıkları olmuyor. Bu sene bölgemizde zeytinin var senesi. Dallar zeytin dolu. Biz de hasat yapmaktayız. Üreticiler yağmur bekliyor. Burun yağı, taş baskı sırasında elde ediliyor. Kendi ekseninde dönen taşlarımız ile ezilen zeytinlerimiz hamur haline geliyor ve hamurun üzerine bir süre sonra bir yağ tabakası çıkıyor. İşte bu yağı alıp süzdüğümüzde burun yağı elde ediyoruz. Burun yağının kilo fiyatı değişiklik gösterebiliyor" dedi.

Kaynak: haberinburada