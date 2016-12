İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:







Mübarek Ramazan Bayramı'nı geride bıraktık. Grup başkanvekilimiz size Kurban bayramı müjdesini de verdi.







Allah nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Az önce kız kardeşimizin yakamıza taktığı çiçeğin anlamını herkes bilmeyebilir. 11 Temmuz Srebrenista katliamının 21. yıl dönümü.







Yakamızdaki çiçekler bu katliamı tüm dünyaya hatırlatıyorlar. Bu çiçek katliam kadar Bosna'nın unutulmaz bilge kralı Aliya İzzetbegoviç'i de hatırlatıyor bizlere.







Ne demişti kendisi "Katliamı unutturmayın, çünkü unutulan katliamlar tekrarlanır" Avrupa'nın göbeğinde yaşanan 8372 şehidin verildiği bu soykırım, unutulmayacak, unutturmayacağız.







Bosna Savaşı sırasında Srebrenista çevresini korumak için görevlendirilen BM yetkilileri bu katliama seyirci kalarak bir insanlık ayıbına imza attılar.







İSRAİL VE RUSYA İLE ANLAŞMA







Göreve gelirken dostları artıracağız düşmanları azaltacağız dedik. Bunu eleştirenler oldu.







Kısa süre sonra İsrail ve Rusya ile ilişkilerimizi normale döndürdük.







Şimdi İsrail ile anlaşmaya dudak bükenler oluyor.







Açıkça milletime şunu söylüyorum. Biz eğer Gazze'de Filistin'de perişanlık içinde dünyaya kapalı yaşayan kardeşlerimize bir faydamız olacaksa elbette ki mutabakata varız.







Gazze'ye ambargonun gevşetilmesi şartımızdı. Direndiler ama sonunda bu şart gerçekleşti.







Bayramdan önce yüklenen 11 bin ton insani yardım Gazze'deki kardeşlerimize götürüldü. İşte mutabakatın faydası bu.







Filistin davasını savunmak orada burada süslü laflar yapmakla olmaz. İcraatla olur. TOKİ konut yapıyor, TİKA hastane yapıyor. TOBB organize sanayi bölgesi kuruyor.







“İSRAİL MUTABAKATI BU HAFTA MECLİSE GELECEK”







Bu mutabakat bu hafta içinde meclise gelecek ve uluslararası ikili anlaşma olarak meclis onayına sunulacak.







Bundan sonra kavgalarla değil gerilimlerle değil dostluklarla bölgeyi geliştirmenin çabası içinde olacağız.







Bu anlayış sadece İsrail ile kalmayacak bölge ülkeleriyle dostluklarımızı kalıcı olarak geliştirme için çalışacağız.







Ama bu şu demek değil. Biz oradaki haklarımızdan vazgeçecek değiliz. Terörle mücadele konusunda hassasiyetlerimizi koruyarak çalışmalarımız devam ettireceğiz.







KURBAN BAYRAMI MÜJDESİ







Kurban bayramında da bayramın evveli bayramla birleşiyor ve böylece bir uzun tatil daha yapacaksınız.







Meclis üzerine düşen görevi yapar milletin beklediği bu müjdeli haberlerin gereğini yaparsa güzel bir bayramı geçirmenin gereği de yerine gelmiş olur.







“VATANDAŞLAR ACİL SERVİSE KIZ BAKMAYA GİDİYOR”







Sağlıkta devrim yaptık. Şehir hastanelerini hızla kuruyoruz. Hastaneleriyle otelleriyle bu hastaneler adeta içinde hastane olan küçük şehirler gibi.







Geçen gün bir tanıdığım anlattı şaşırdım… Bayramda vatandaşlar acilse servislere gidiyormuş neden gidiyorlarmış? Tedavi olmaya değil kız bakmaya gidiyorlarmış. Artık öyle şirin yerler haline gelmiş demek ki…







Demek ki acil servis sadece tedavi etmiyor. Yuva kurmak için de hizmet veriyor. İşte geldiğimiz nokta bu.







Artık acil ve yoğun bakımdaki hastalardan ücret alınmıyor.







IŞİD ELEŞTİRİLERİNE CEVAP







Ana muhalefet partisi akılı sıra bizi DEAŞ'la ilgili soru yağmuruna tutuyor. Ben tek cevap veriyorum. 2013'te DEAŞ ve PKK'ya karşı karar alınırken CHP neden hayır oyu verdi onu söylesin önce. Yağma yok. Her şey kayıtlarda. Vatandaşın gerçeği bilmesi lazım. Dünyanın DEAŞ'tan haberi yokken 2011'de Türkiye, El Kaide'den sonra yeni bir örgütün doğduğunu tüm dünyaya duyurdu.1560 kişiyi mahkemelere sevk ettik. Brüksel saldırısını yapanları da Türkiye'de yakalayıp iade eden, “bunlar teröristtir” diyen de Türkiye'dir. Onlar ne yaptı? “Bunlar bir şey yapmaz” diyerek dışarı bıraktılar. Siyahilerle polisler arsında yaşananları günlerdir izliyoruz. Her şeyde Türkiye'ye yoğunlaşacağınıza biraz da kendi içinize bakın. Senin teröristin kötüdür benimki iyidir anlayışı sonunda en büyük belayı sizin başınıza açacak. Bunu artık dünyanın görme zamanı gelmiştir.







“IRAK İŞGAL EDİLMESEYDİ DAEŞ OLMAYACAKTI”







Irak'ın işgal acısını yaşamasaydı insanlık, bugün DAEŞ diye bir örgüt olmayacaktı. DAEŞ dini inancı, kutsalı olmayan çapulcuların bir araya geldiği insanlığın baş belası bir yapı. Peki ellerindeki en modern silahlar nereden geldi.







PYD ELEŞTİRİSİ







PYD terör örgütü değilmiş. DAEŞ'e karşı mücadelede yardım ediyormuş. Ne zamandan beri bir terör örgütünü yok etmek için bir başka terör örgütü yardım etmeye başladı. Bu sakat anlayıştan bir an önce dostlarımızın vazgeçmesini bekliyoruz. O terör örgütü başınıza bela olur.







AYŞE BEGÜM ONBAŞI VE PORTEKİZ'E TEBRİK







Geçen hafta spor alanında güzel ve sevindirici bir haber yaşadık. Ayşe Begüm onbaşı dünya jimnastik şampiyonasında altın madalya kazanarak milletimizin yüzünü güldürdü. Ayşe Begüm kızımızı tebrik ediyorumHer ne kadar Avrupa Futbol Şampiyonasında istediğimizi yapamadıysak da Ayşe kızımız bu başarısıyla milletimizin yüzünü güldürdü. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zorlu bir mücadelenin ardından Portekiz takımı ilk kez şampiyonluğu kazanmış oldu. Portekiz milli takımını ve Portekiz milletini tebrik ediyorum.