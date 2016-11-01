

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "İdam meselesi bir anayasa meselesidir. Anayasa da bir uzlaşma meselesidir. Diğer siyasi partilerle mutabakat sağlanırsa, sınırlandırılmış bir düzenleme yapılabilir. Bu 15 Temmuz darbe girişiminde gündeme geldi. Canı yanan millet, bunların cezasız kalmamasını istiyor. Adaletin yerini bulmasını, alçak girişimlerin bir daha olmamasını istiyor. Vatandaşın bu talebine kulak tıkayacak değiliz. Bunu da tek başına yapamayacağımızı, bunun da geriye doğru işlemeyeceğini bilinmesini isterim. Sayın Bahçeli'nin düşüncesini dikkate alacağız. Anayasada gerekli teklifimizi yapacağız" dedi.







Yıldırım, anayasa değişikliği teklifi hakkında, "330'a erişmek ve üstüne çıkmak için MHP'nin desteği de önem arz etmektedir. MHP'nin de hassasiyetini dikkate alarak bir hazırlık içerisinden çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonrasını Meclis'in bileceği iştir" dedi.