BİNALİ YILDIRIM'DAN HGS CEZASI AÇIKLAMASI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali yıldırım 129 bin TL HGS cezası gelen vatandaş hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yıldırım vatandaşın durumunun araştırıldığını ve 597 kez geçiş ihlali tespit ettiklerini belirtti.
İşte Yıldırım'ın NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalarından satırbaşları:Daire parası kadar ceza diyorlar. Ama durup dururken gelmiyor. O vatandaş 597 sefer ihlalli geçiş yapmış. Ve kendisi 44 kez cep telefonundan uyarılmış. Gelmiş bunun üzerine bir miktar ödeme de yapmış. Sonra ödeme de yapmamış. Birike birike bu hale gelmiş. Tek taraflı suçlamak doğru bir şey değil. Vatandaş da görevini yapacak.
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