

İşte Yıldırım'ın NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalarından satırbaşları:Daire parası kadar ceza diyorlar. Ama durup dururken gelmiyor. O vatandaş 597 sefer ihlalli geçiş yapmış. Ve kendisi 44 kez cep telefonundan uyarılmış. Gelmiş bunun üzerine bir miktar ödeme de yapmış. Sonra ödeme de yapmamış. Birike birike bu hale gelmiş. Tek taraflı suçlamak doğru bir şey değil. Vatandaş da görevini yapacak.