Cumhurbaşkanı Erdoğan Fsru Projesi Açılış Töreninde Konuşuyor
Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı

BİNALİ YILDIRIM'DAN CHP'YE SERT SÖZLER: BU KAFAYLA SİTTİN SENE...


BİNALİ YILDIRIM'DAN CHP'YE SERT SÖZLER: BU KAFAYLA SİTTİN SENE...
Tarih : 08 Kasım 2016, 14:31
Puan Ver : Binali Yıldırım'dan Chp'ye Sert Sözler: Bu Kafayla Sittin Sene...(7/10)8


Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında konuştu. Grup toplantısına şeker pancarı fiyatını açıklayarak başlayan Yıldırım, CHP'nin HDP ve Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili yayınladığı bildiriyi  sert dille eleştirerek, "Nedir bu ya kepazelik. Siz ana muhalefet partisiniz kardeşim, iktidar alternatifsiniz. Bu kafayla sittin sene (Altmış yıl, sonu gelmeyecek ömür boyu)  iktidar olamazsınız. CHP bu bildirisinin her satırıyla sanki terör örgütünün ayağını kaldırdığı yere ayağını basıyor"  dedi.



HDP'nin yasama faaliyetlerine katılmama karını da eleştiren Yıldırım, "Şimdi çıkıp diyorlar ki yasama faaliyetlerini durduracaklarını söylediler. Millet sizden yasama faaliyetlerinizi durdurmanızı değil, terör faaliyetlerinizi durdurmanızı istedi" diye konuştu.  Anayasa değişikliği ile ilgili de konuşan Yıldırım, "Bu hafta partilerle görüşüp son şeklini vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:Bugün dünya şehircilik günü.14 yıldır şehirlerimizin tarihi dokusunu, kültürel kimliğini korumak için gayret ediyoruz. Yeşil alanları ile sosyal tesisleri, köprüleri ve yollarıyla insanımıza huzur veren şehirler imar etmek için çalışıyoruz.Yürüttüğümüz tüm şehircilik projelerinin başarıya ulaşmasını diliyorum.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Binali  Yıldırım  Dan  Chp  Ye  Sert  Sözler  Bu  Kafayla  Sittin  Sene  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER