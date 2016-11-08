

Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında konuştu. Grup toplantısına şeker pancarı fiyatını açıklayarak başlayan Yıldırım, CHP'nin HDP ve Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili yayınladığı bildiriyi sert dille eleştirerek, "Nedir bu ya kepazelik. Siz ana muhalefet partisiniz kardeşim, iktidar alternatifsiniz. Bu kafayla sittin sene (Altmış yıl, sonu gelmeyecek ömür boyu) iktidar olamazsınız. CHP bu bildirisinin her satırıyla sanki terör örgütünün ayağını kaldırdığı yere ayağını basıyor" dedi.







HDP'nin yasama faaliyetlerine katılmama karını da eleştiren Yıldırım, "Şimdi çıkıp diyorlar ki yasama faaliyetlerini durduracaklarını söylediler. Millet sizden yasama faaliyetlerinizi durdurmanızı değil, terör faaliyetlerinizi durdurmanızı istedi" diye konuştu. Anayasa değişikliği ile ilgili de konuşan Yıldırım, "Bu hafta partilerle görüşüp son şeklini vereceğiz" ifadelerini kullandı.







Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:Bugün dünya şehircilik günü.14 yıldır şehirlerimizin tarihi dokusunu, kültürel kimliğini korumak için gayret ediyoruz. Yeşil alanları ile sosyal tesisleri, köprüleri ve yollarıyla insanımıza huzur veren şehirler imar etmek için çalışıyoruz.Yürüttüğümüz tüm şehircilik projelerinin başarıya ulaşmasını diliyorum.







kaynak:milliyet