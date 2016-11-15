

Başbakan Yıldırım grup toplantısında konuştu. Hedefinde Avrupa Birliği ülkeleri vardı. 'Terör gruplarının ağızlarıyla konuşuyor' diye AB ülkelerini suçladı. AB büyükelçilerinin geçen hafta HDP grubuna gitmelerini ağır sözlerle eleştirdi, 'bu görüntüyü milletimiz unutmaz' dedi. Yıldırım'ın gündeminde anayasa değişikliği de vardı. Anayasa değişikliğinin çok kısa sürede Meclis'e geleceğini ifade etti.







Başbakan ve AK Parti lideri Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuştu. Anayasa değişikliğinin çok yakında milletin iradesine sunulacağına inandığını söyleyen Yıldırım çok sert sözlerle AB ülkelerini eleştirdi.



Konuşmasından satır başları:







Bugün KKTC'nin kuruluş yıldönümü. 33 yıl önce KKTC kuruldu. Bütün Kıbrıslı kardeşlerimizin bu güzel gününü kutluyoruz. Türkiye her zaman Kıbrıs'ın yanındadır. Kıbrıs'ın siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya yönelik her türlü katkıyı, hassasiyeti sürdüreceğiz. Kıbrıs'ta adil bir çözümü biz çok arzu ederiz. Türkiye'nin etkin garantisi aynen devam etmeli. Bu konuda farklı alternatifler sürenler, yanılgı içerisinde olmasınlar. 74'te yaşananları hepimiz biliyoruz. Umarız bu görüşmeler iki tarafı da memnun eden bir şekilde sonuçlanır.







kaynak:sonhaber