O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BİNALİ YILDIRIM YENİ KABİNEYİ ERDOĞAN'A SUNDU


BİNALİ YILDIRIM YENİ KABİNEYİ ERDOĞAN'A SUNDU
Tarih : 24 Mayıs 2016, 11:22
Puan Ver : Binali Yıldırım Yeni Kabineyi Erdoğan'a Sundu(9/10)9


AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, 65. Hükümet'te yer alan isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.



AK Parti Genel Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 65. Hükümeti sunmasının ardından kabinede yer alan isimleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklayacak.








Etiketler: Binali  Yıldırım  Yeni  Kabineyi  Erdoğan  A  Sundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER