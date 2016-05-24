BİNALİ YILDIRIM YENİ KABİNEYİ ERDOĞAN'A SUNDU
AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, 65. Hükümet'te yer alan isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.
AK Parti Genel Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 65. Hükümeti sunmasının ardından kabinede yer alan isimleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklayacak.
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