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BİNALİ YILDIRIM YABANCI MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU


BİNALİ YILDIRIM YABANCI MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Tarih : 20 Ağustos 2016, 13:41
Puan Ver : Binali Yıldırım Yabancı Medya Temsilcileriyle Buluştu(0/10)


Başbakan Binali Yıldırım, Suriye konusunda, "Türkiye 6 ay içinde suriye konusunda aktif rol oynayacak. Esad geçiş sürecinde bir muhatap olarak kabul edilebilir ancak Suriye'nin geleceğinde yer alamaz" dedi.



Başbakan Yıldırım yabancı medya temsilcileri ile yabancı dilde yayın yapan yerli medya kuruluşlarının temsilcilerini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.



Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye 6 ay içinde suriye konusunda aktif rol oynayacak. Esad geçiş sürecinde bir muhatap olarak kabul edilebilir ancak Suriye'nin geleceğinde yer alamaz. Türkiye Suriye'nin etnik olarak bölünmesinze izin vermeyecek. Suriye konusunda çözüm için İran, Körfez ülkeleri, ABD ve Rusya ortak çalışmalı" dedi.



Yıldırım, FETÖ elebaşı gıyabi tutuklama kararı bulunan Fetullah Gülen hakkında "FETÖ lideri Gülen'in iadesi konusunda ABD'den süreci hızlandırmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.








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