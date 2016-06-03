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BİNALİ YILDIRIM: TARİHİ BİR YALANA İMZA ATILDI


BİNALİ YILDIRIM: TARİHİ BİR YALANA İMZA ATILDI
Tarih : 03 Haziran 2016, 16:45
Puan Ver : Binali Yıldırım: Tarihi Bir Yalana İmza Atıldı(6/10)4


Azerbaycan'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Yıldırım, Almanya'nın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasına ilişkin şöyle konuştu:



'Alman Parlamentosu'nda talihsiz bir karar alındı. Tarihi bir yalana imza atıldı. Bu bizim için, Türk milleti için hiçbir anlam ifade etmiyor, hiçbir hüküm ifade etmiyor çünkü tarihi tarihçilere bırakmak gerektiğine inanıyoruz. Tarihçilerin bile ittifak etmediği, ihtilaf halinde oldukları bir meselede, uluslararası mahkemelerde bile farklı kararların alındığı bir meselede Alman Parlamentosu'nun böyle bir karara imza atması büyük bir talihsizliktir. Köklü Alman-Türk ilişkilerine ciddi bir darbe vurmuştur, zedelemiştir. Ümit ederiz ki bu yanlıştan kısa sürede dönülür.



Orada bunlar olurken Azeri topraklarında yaşanan vahşetin görülmemesi bir samimiyetsizliktir. Tarihe siyah gece olarak geçen Hocalı katliamını neden bu ülkeler gündemine almıyor, bu da bir soykırımdır, bu da bir katliamdır ve o kadar da uzağa gitmiyor, 100 yıla giden bir olay da değil. O yüzden burada yine bir çifte standardın süregeldiğini görüyoruz.



Almanya, aslında kendi tarihi hatasını ve ayıbını sıradanlaştırmak için parlamento marifetiyle böyle bir karar alarak geçiştirme amacını taşımaktadır. Geçmişteki defterleri karıştırdığımız zaman en fazla hesabı çıkan ülkelerin başında Batı ülkeleri gelmektedir. Bu bakımdan Türkiye tarihi çok açık ve nettir. O eski defterlerde en alt sırada biz oluruz."








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