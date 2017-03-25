BİNALİ YILDIRIM SİİRT'E GİDECEK
Başbakan Yıldırım'ın açık hava mitingi yapacağı Kent Meydanı'nda hazırlıklar tamamlandı
Halk oylamasına sunulacak 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni vatandaşlara anlatmak için bugün saat 16.00'da Siirt'e gelecek olan Başbakan Yıldırım'ın açık hava mitingi yapacağı Kent Meydanı'nda hazırlıklar tamamlandı. Kentin önemli caddeleri olan Güres ve Lise caddelerindeki billboardlarda günler öncesinde miting için katılım çağrısı yapılmıştı.
Başbakan Yıldırım'ın fotoğrafının yer aldığı billboardlarda, "Başbakan geliyor, Siirt evet diyor. Saat 16.00'da Kent Meydanı'nda tüm halkımız davetlidir" denildi.
kaynak:habertürk
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