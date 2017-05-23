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binali yıldırım mkyk'ya girdiyse grup başkanı olamaz

BİNALİ YILDIRIM MKYK'YA GİRDİYSE GRUP BAŞKANI OLAMAZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Binali Yıldırım'ı grup başkanı seçerseniz, MKYK'dan istifa etmesi lazım" dedi

Tarih : 23 Mayıs 2017, 11:28
Puan Ver : Binali Yıldırım Mkyk'ya Girdiyse Grup Başkanı Olamaz(10/10)12


 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Genelkurmay ana davasına, CHP olarak bugün müdahillik dilekçemizi sunuyoruz. Anayasal düzeni ortadan kaldırmayla ilgili darbenin hedefi belliyken, her bir milletvekilimiz de ayrıca müdahillik talebinde bulunacaklar." dedi.



Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne parti olarak temsilci göndermediklerini belirtti.



Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının partisiyle bağının kesileceğine ilişkin hükmün kaldırıldığını anlatan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçim Kanununun 4. maddesi ne diyor? Eğer Cumhurbaşkanı seçilen bir kişinin bir partiye aidiyeti varsa, o partiyle bağı kesilir diyor. Anayasadaki bağlayıcılık ortadan kalktı ama Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 4. maddesi kalkmadı." diye konuştu.



Özel, öncelikle bu maddenin de kaldırılması gerektiğini ifade ederek, yapılan işin tam kanunsuzluk halinin devamı olduğunu öne sürdü.



Siyasi Partiler Kanunu'nun 32. maddesinin, siyasi partilerin MKYK üyelerinin o partinin Meclis'teki parti grubunun yönetim kurulunda görev alamayacağını düzenlediğine işaret eden Özel, "Sayın Binali Yıldırım MKYK'ya girdiyse ve MKYK üyeliği sıfatıyla genel başkan vekilliği yapacaksa, burada grup başkanı olamaz. Burada grup başkanı olursa, orada MKYK üyesi olamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu'nu uyarıyoruz, Binali Yıldırım'ı grup başkanı seçerseniz, MKYK'dan istifa etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:habertürk








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