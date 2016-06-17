

Başbakan Binali Yıldırım, mezun olduğu Piri Reis Ortaoğlu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Bir öğrenciyle sohbet eden Başbakan Yıldırım, "kaçıncı sınıfa geçtin" sorusu sonrası ilginç anlar yaşandı. Öğrenci ile arasında "ortaokul-lise krizi" yaşanırken, Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yı işaret ederek "Bunlar çok karıştırdı. Anlayamıyorum" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, mezun olduğu Piri Reis Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.



Binali Yıldırım, "Artık güzel bir tatili hak ettiniz. Yıl boyunca çalıştınız, yatırımızını yaptınız. Artık şimdi de hasılatı topluyorsunuz. Çalışmalarınızın emeğini görüyorsunuz. Sevineceksiniz, aileleriniz sevinecek, Türkiye sevinecek. Çünkü siz geleceğimizsiniz. Sizin en güzel şekilde hayata hazırlanmanız için 1 milyona yakın öğretmeniniz Türkiye'nin her köşesinde çalışıyorlar. Öğrencilerimizi yetiştiriyorlar. Burası benim için özel bir okul. MEB Bakanı, Valimiz, İl Başkanımız, Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Vekilizimi, MEB Müsteşarımız, İl MEB Müdürümüz, herkes burada. Sizin bu mutluluğunuza biz de ortak olalım dedik. Lafı uzatıp zurna yapmayalım" dedi.



Yıldırım, karnelerini verdiği öğrencilerin ileride ne meslek yapmak istediğini sordu. Başbakan Yıldırım, Helin Kalkmaz bir öğrenciyle yaşadığı diyalog herkesi güldürdü. Kaçıncı sınıfa geçtiğini soran Yıldırım, "Liseye mi geçtin şimdi sen?" dedi. Öğrenci ise, "Hayır, 7'nci sınıfa" dedi. Yıldırım ise "Ortaokula" derken, yanındakiler "7'ye geçti" diye düzeltti. Yıldırım daha sonra da "Değiştirdiler bunlar. Bilemiyoruz ki. Bizim zamanımızda böyle değildi. Şimdi 4+4+4 var. Daha iyi şimdi" ifadelerini kullandı.



Öğrenci Helin Kalkamaz, Başbakan'ın ne meslek yapacağını sorması üzerine "mühendis" dedi.