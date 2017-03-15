

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ziyareti sırasında kendisine ikizi gibi benzeyen Zekeriya Yetkin ile görüşerek, hatıra fotoğrafı çektirmesi eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.



Zekeriya Yetkin ile Binali Yıldırım arasındaki benzerlik herkesi şaşırttı. Basın mensupları aracılığı ile Yıldırım ile görüşme talebinde bulunan Yetkin, bu isteğinin Yıldırım tarafından olumlu karşılanması ile hayallerini gerçekleştirdi.







kaynak:haber24