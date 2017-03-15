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Binali Yıldırım Kendisine Benzeyen Vatandaş İle Buluştu
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BİNALİ YILDIRIM KENDİSİNE BENZEYEN VATANDAŞ İLE BULUŞTU


BİNALİ YILDIRIM KENDİSİNE BENZEYEN VATANDAŞ İLE BULUŞTU
Tarih : 15 Mart 2017, 11:02
Puan Ver : Binali Yıldırım Kendisine Benzeyen Vatandaş İle Buluştu(7/10)8


Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ziyareti sırasında kendisine ikizi gibi benzeyen Zekeriya Yetkin ile görüşerek, hatıra fotoğrafı çektirmesi eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.



Zekeriya Yetkin ile Binali Yıldırım arasındaki benzerlik herkesi şaşırttı. Basın mensupları aracılığı ile Yıldırım ile görüşme talebinde bulunan Yetkin, bu isteğinin Yıldırım tarafından olumlu karşılanması ile hayallerini gerçekleştirdi.



 



kaynak:haber24








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