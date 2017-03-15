BİNALİ YILDIRIM KENDİSİNE BENZEYEN VATANDAŞ İLE BULUŞTU
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ziyareti sırasında kendisine ikizi gibi benzeyen Zekeriya Yetkin ile görüşerek, hatıra fotoğrafı çektirmesi eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.
Zekeriya Yetkin ile Binali Yıldırım arasındaki benzerlik herkesi şaşırttı. Basın mensupları aracılığı ile Yıldırım ile görüşme talebinde bulunan Yetkin, bu isteğinin Yıldırım tarafından olumlu karşılanması ile hayallerini gerçekleştirdi.
kaynak:haber24
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar