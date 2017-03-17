Erdoğan: Bu Hesabı Sormazsak Milletimize Mahcup Oluruz
Anne Olmak İsteyen Kadınlar, En Önemli…
Adana'da 13 Eski Askere Gözaltı
Yeliz Yeşilmen: Organlarımla Konuştum...
Gürcistan'da Çığ: 1 Ölü
Bakandan Flaş Erken Emeklilik Açıklaması!
İşte Beşiktaş'ın Fransa Karnesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Binali Yıldırım Gümüşhane'de Konuşuyor
Çöpten Çıktı! Polis Alarma Geçti
Şehit Ve Gazi Çocuklarına Binicilik Eğitimi Verilecek
Selena Gomez'den İnstagram İtirafı!
Galatasaray'da Trabzon Derbisi Öncesi 3 Eksik
Türkiye Açıklaması: 'avrupa Türkiye'siz Yapamaz!'
Sgk Müjdeyi Verdi! O Borçlar Ertelendi
Uykusu Kaçan Kişi İlk Olarak Bakın Ne Yapıyor!
Mourinho'dan Oyuncusuna Muz Takviyesi
Nato'dan Türkiye Ve Avusturya'ya Çağrı!
Libya'da Batan Türk Gemisinden Acı Haber
Miami'de Romantik Akşam Yemeği

binali yıldırım gümüşhane'de konuşuyor

BİNALİ YILDIRIM GÜMÜŞHANE'DE KONUŞUYOR

Gümüşhane'de referandum mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Tarih : 17 Mart 2017, 15:53
Puan Ver : Binali Yıldırım Gümüşhane'de Konuşuyor(10/10)12


"PATRONUN MİLLET OLDUĞU YERDE DİKTATÖRLÜK OLMAZ"



Yeni anayasadan biraz bahsedelim de Kılıçdaroğlu da öğrensin. Yeni anayasa ile yargı bağımsız ve tarafsız oluyor, çift başılık bitiyor. Türkiye artık bir saniye bile kaybedemez. O yüzden yeni sistemde seçimler 5 yılda bir yapılacak. Eskiden 17 ayda bir hükümet değişiyor. Zayıf iktidarlarla Türkiye zaman kaybetmiş. Yeni sistemle zayıf iktidarlar dönemini geride bırakıyoruz.Yeni sistemde sıkı yönetim yok. Yeni anayasa bu. Yeni anayasada demokrasi var. Tek adam diyorlar diye iki tane Cumhurbaşkanımı seçeceğiz. Tek adam olacak ama patronu 80 milyon olacak. Patronun millet olduğu yerde diktatörlük olmaz.



"PKK AVRUPA'DA KAPI KAPI DOLAŞIYOR"



Bizde demokrasi var da Avrupa'da demokrasiden eser yok. Bir bakıyorsunuz Hollanda bakanımızın önünü kesiyor. Atlarıyla itleriyle soydaşlarımızın üzerine saldırıyor. Hani nerede demokrasi, insan hakları... Avrupa iki yüzlülük yapıyor. Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı alaşağı olurken demokrasi aklına gelmiyor, Suriyeli göçmenler için kıllarını kıpırdatmıyorlar. Sakin olacağız ama dik duracağız. Günü gelince bunların hesabını tek tek soracağız. Almanya'da bölücü terör örgütleri şehir şehir gezip hayır propagandası yapıyor. Herhalde FETÖ 15 Temmuz'da milletten yediği sille yetmedi. PKK, HDP kafa kafaya vermişler. Çukur siyaseti uyguladılar, Kürt kardeşlerimiz bunlara en iyi cevabı verdi. Tarihin en ağır darbesini yiyen PKK, Avrupa'da kapı kapı dolaşıyor. Yeni anayasa ile birlikte terör Türkiye'nin gündemini meşgul etmeyecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Binali  Yıldırım  Gümüşhane  De  Konuşuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER