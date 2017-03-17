

"PATRONUN MİLLET OLDUĞU YERDE DİKTATÖRLÜK OLMAZ"



Yeni anayasadan biraz bahsedelim de Kılıçdaroğlu da öğrensin. Yeni anayasa ile yargı bağımsız ve tarafsız oluyor, çift başılık bitiyor. Türkiye artık bir saniye bile kaybedemez. O yüzden yeni sistemde seçimler 5 yılda bir yapılacak. Eskiden 17 ayda bir hükümet değişiyor. Zayıf iktidarlarla Türkiye zaman kaybetmiş. Yeni sistemle zayıf iktidarlar dönemini geride bırakıyoruz.Yeni sistemde sıkı yönetim yok. Yeni anayasa bu. Yeni anayasada demokrasi var. Tek adam diyorlar diye iki tane Cumhurbaşkanımı seçeceğiz. Tek adam olacak ama patronu 80 milyon olacak. Patronun millet olduğu yerde diktatörlük olmaz.



"PKK AVRUPA'DA KAPI KAPI DOLAŞIYOR"



Bizde demokrasi var da Avrupa'da demokrasiden eser yok. Bir bakıyorsunuz Hollanda bakanımızın önünü kesiyor. Atlarıyla itleriyle soydaşlarımızın üzerine saldırıyor. Hani nerede demokrasi, insan hakları... Avrupa iki yüzlülük yapıyor. Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı alaşağı olurken demokrasi aklına gelmiyor, Suriyeli göçmenler için kıllarını kıpırdatmıyorlar. Sakin olacağız ama dik duracağız. Günü gelince bunların hesabını tek tek soracağız. Almanya'da bölücü terör örgütleri şehir şehir gezip hayır propagandası yapıyor. Herhalde FETÖ 15 Temmuz'da milletten yediği sille yetmedi. PKK, HDP kafa kafaya vermişler. Çukur siyaseti uyguladılar, Kürt kardeşlerimiz bunlara en iyi cevabı verdi. Tarihin en ağır darbesini yiyen PKK, Avrupa'da kapı kapı dolaşıyor. Yeni anayasa ile birlikte terör Türkiye'nin gündemini meşgul etmeyecek.







kaynak:sabah