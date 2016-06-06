

Başbakan Binali Yıldırım, seçim öncesi Erzincan'ın ilçesi İliç'in köyünde karşılaştığı bir teyze ile yaptığı sohbetin diyaloglarını anlattı.







Erzincan'dan helikopterle Refahiye İlçesi'ne geçen Başbakan Binali Yıldırım, ata yurdunda, memleketinde, kardeşlerinin arasında olduğunu söyledi.







Refahiye mitinginde otobüsün üzerinden vatandaşlara hitap eden Başbakan Yıldırım sözlerine, "Canlarım, Erzincanlılarım, hökümetlilerim" diye başladı. Yıldırım şöyle devam etti:







"Allahım'a hamdediyorum, şükrediyorum bugünleri gösterdiği için. Refahiye'nin Kayı köyünden Topal Dursun'un oğlu, Bahar hanımın oğlu Binali Yıldırım şimdi ülkesine, Türkiye'ye, milletine daha fazla iş yapmak, daha fazla hizmet etmek için ağır bir sorumluluk yüklendi. Bu sorumluluğu bize layık gören memleket sevdalısı, Türkiye sevdalısı, kurucumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz."







"HÖKÜMETİN GÜZEL KIZLARI"







Coşkulu kalabalıktaki gençlerin 'Yolların kralı' sloganı atması üzerine Başbakan Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldüysek gönülleri birleştirdik, sevenleri birleştirdik. Bu güzel ülkeyi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez, yetmedi, yetmeyecek" diye konuştu.







Bu kez erkeklerle kızların 'Refahiye seninle gurur duyuyor' sloganı atınca da Yıldırım, "Hökümetin güzel kızları, biz sizlerle gurur duyuyoruz" karşılığını verdi. 'Hökümet' sözüne açıklık getiren Başbakan Binali Yıldırım, eskiden perşembe günleri köylerden Rafahiye'ye pazara gelenlerin 'Hökümete gidiyoruz' dediklerini hatırlattı ve "Biz bir tane hükümet biliyoruz, 65'inci hükümet ama asıl hökümet burası hökümet burada" dedi.







"BAKAN OLMUŞSUN AMA CAHİL KALMIŞSIN"







Başbakan Yıldırım, seçim öncesi İliç'in bir köyüne giderken Çeşme başında nur yüzlü bir kadına rastladığını ve 'teyze' dediği bu kadınla aralarındaki geçen konuşmayı şöyle anlattı:







"Teyze teyze bakan geldi. Ne diyeceksen de, ne istirsiz. Teyze döndü, şöyle yazmasından yüzünü çevirdi: 'Evladım hoş geldin, sefalar getirdin. Ne deyim ki, yol dedik yaptız, su dedik getirdiz, televizyonumuz bilem var, hem de 150 kanal çekir. Buzdolabı bile var, hatta çamaşır makinemiz var. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Amma evladım bizim köyde ADSL çekmir.'







Ben şöyle teyzemin yüzüne baktım: Teyze o ne ki? Teyze bana baktı, 'Bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın. Allah bilir ki sen messengeri bile bilmezsin.' Sonra işi anladık. Meğerse teyzenin torunu İsviçre'de yaşıyormuş. Görüntülü konuşmak için köyden Erzincan'a gidiyormuş. Onun için 'ADSL çekmiyor' diyor. Türkiye nereden nereye geldi. Yolu olmayan, suyu olmayan Türkiye'den artık ADSL isteyen Türkiye var. Bu Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibinin eseridir."







Fatih'in İstanbul'u fetih etmek için gemileri karadan yürüttüğünü, torunları olan Erdoğan ve arkadaşlarının trenleri, arabaları, denizin altından geçirdiğini söyleyen Binali Yıldırım, şimdi Marmaray'a 'gardaş' olan Avrasya Tünelini de yıl sonunda açacaklarını belirtti. Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleri, İstanbul-İzmir otoyolu, dünyanın en büyük havalimanının Türkiye'ye ve bu millete yakıştığını söyleyen Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:







"2007 seçimlerinden önce. Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan'da, Erzincan'a geldi, meydanda konuşuyor. Yine baktık hemen meydanda en önde teyze dikkatli dinliyor. Cumhurbaşkanımız diyor ki: Ey Erzincanlılar biz iktidar olmadan kriz oldu. Türkiye'nin ekonomisi bitti, Merkez Bankası döviz miktarı eridi, 27 milyara düştü. Şimdi 115 milyar oldu, 27 milyardan 115 milyara çıktı. Aşağıdan teyze avaz avaz bağırdı: Deme evladım deme dadanırlar, dadanırlar. Söyleme dadanırlar dadanırlar."







Başbakan Yıldırım konuşurken, otobüsün üzerinde bulunan Ak Parti Refahiye İlçe Başkanı Tacettin Çiftçioğlu alkış tutarak vatandaşları alkışlamaları için yönlendirdi ve fotoğraf çekti.







Başbakan Binalı Yıldırım, Refahiye'deki mitingden sonra ilçeye 13 kilometre ötedeki doğum yeri olan Kayı Köyüne gitti.