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binali yıldırım: darbeci kışlaların hepsi kapatılacak

BİNALİ YILDIRIM: DARBECİ KIŞLALARIN HEPSİ KAPATILACAK

Başbakan Yıldrım'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar

Tarih : 29 Temmuz 2016, 15:15
Puan Ver : Binali Yıldırım: Darbeci Kışlaların Hepsi Kapatılacak(8/10)7


Başbakan Yıldrım'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar



15 temmuz dünyaya Türk milletinin kahramanlılğının ne kadar farklı olduğunu gösterdi.



Ankara ve İstanbul'da tankların çıkarıldığı ve helikopterlerin kaldırıldığı bütün kışlaları kapatıyoruz. O mekanlar insanların piknik yaptığı alanlar olacak. Ne işi var tankların Ankara'nın İstanbul'un içinde. Düşmanın olduğu yer bellidir. Ankara'da, İstanbul'da değil.



Birbirimizi Allah için seveceğiz. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olduk bu hainlere gereken dersi Kazan'da verdik.



PKK terör örgütüne de gereken dersi vereceğiz.



Hepinizden Allah razı olsun. Sağolun. Sizinle gurur duyuyoruz. Göğsünü kurşunlara siper edenlere, tankların önünde duranlara Allah'tan rahmet diliyorum.








Etiketler: Binali  Yıldırım  Darbeci  Kışlaların  Hepsi  Kapatılacak    haber

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