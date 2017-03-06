BİNALİ BEY'İN BÖYLE BİR İFADE KULLANMASINI ÇOK YADIRGADIM
Kılıçdaroğlu, Best FM'de konuk olduğu "Konuşan Türkiye" programında, Anayasa değişikliğiyle "sistem"in değil, "rejim"in değiştirilmek istendiğini savundu.
Mevcut sistemde milli iradenin kendisine verilen yetki kapsamında yasaları çıkardığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Yeni rejimde ise devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili düzenlemeleri Meclis değil bir kişi yapmış olacak. Şimdi buna karar vermemiz lazım; Bir kişi mi yapsın bunu yoksa Mecliste oturulsun, tartışılsın ortak akıl egemen mi olsun" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, değişiklikle 140 yıllık bir gelenekten vazgeçileceğini ileri sürerek, bunun halk nezdinde yeteri kadar tartışılmadığını, vatandaşın bunları yeteri kadar bilmediğini ifade etti.
kaynak:hürriyet
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