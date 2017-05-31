BİNALARDA YENİ DÖNEM... BİR YIL SONRA BAŞLIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, komşular arasında büyük kavgalara neden olan terlik, şofben, su sesini kesecek.
Bakanlık, binaların içinden veya dışından kaynaklanan gürültüleri yok etmek üzere Gürültü Yönetmeliği yayımladı. Gürültü kuralları sadece şehirleri değil Türkiye genelinde tüm yerleşim yerlerindeki resmi ve özel binaları, konutları, cami, kilise, restoran, AVM'lerdeki iç mekan seslerini; ulaşım, yapım ve insan kaynaklı her türlü gürültüyü kapsıyor.
BİR YIL SONRA BAŞLAYACAK
Bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
kaynak:hürriyet
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