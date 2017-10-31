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Bin Yıllık Tuvalet Bulundu! Türk Tipi Tuvaletin İlk Örneği Kabul Ediliyor

BİN YILLIK TUVALET BULUNDU! TÜRK TİPİ TUVALETİN İLK ÖRNEĞİ KABUL EDİLİYOR

Afyonkarahisar'da bulunan ve bir kaya yerleşiminin içine oyularak yapılmış olan bin yıllık alaturka tuvalet, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Tarih : 31 Ekim 2017, 17:50
Puan Ver : Bin Yıllık Tuvalet Bulundu! Türk Tipi Tuvaletin İlk Örneği Kabul Ediliyor(8/10)4

Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'da kalan bölgelerinden birindeki kaya yerleşiminin içerisinde yer alan ve tarihi yaklaşık bin yıl öncesine dayanan, Bizans dönemine ait "alaturka" tuvalet, görenleri şaşkına çeviriyor. Asırlık tuvalet yapısı ve geçmişi ile dikkat çekiyor.

NASIL YAPILDIĞI GİZEMİNİ KORUYOR

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki tarihi kaya yapılarından birisinin 3. katında bulunan tuvalet görenleri hayrete düşürürken, tuvaletin o dönemde düşünülüp kaya içerisine nasıl oyularak yapıldığı ise gizemini korumaya devam ediyor. Tuvaletin tarihi ve yapısı ile ilgili açıklamalarda bulunan emekli Arkeolog Ahmet İlaslı, tuvaletin tarihte Afyonkarahisar ve çevresinde görülen ilk tuvaletlerden birisi olduğunu söyledi.

"BUGÜNKÜ TÜRK TUVALETİ DEDİĞİMİZ ŞEYİN İLK ÖRNEĞİ"

İlaslı, "Frig Vadisi'nde bulunan tarihi tuvalet olarak lanse edilen şey, bölgemizde kaya yerleşimlerinde görülen ilk tuvaletlerden birisi. Gerçi tarihte ilk tuvalet deniliyor ama tarihte bundan önce tuvaletler var. Bölgemizdeki bu ilk tuvalet yaklaşık bin yıl önce bir kaya yerleşiminde bulunan salonun hemen kenarında, kaya içerisine oyularak yapılmış. Bu tuvalet, bugünkü Türk tuvaleti dediğimiz tuvaletin ilk örneği. Bildiğimiz kadarıyla çömelerek kullanılması için yapılmış bir tuvalet biçimi. Daha önceki dönemlerde, örneğin Roma döneminde yapılan bir tuvalet biçimi var ki onlar yan yana tuvaletler dizisi şeklinde. Onlardaki oturarak yapma, yani bugünkü alafranga tuvaletlerin bir erken biçimi olan çömelerek yapma düşüncesi ilk bu kaya yerleşiminde görülüyor" diye konuştu.

TARİHİ BİN YILLIKTuvaletin geçmişinin bin yıl öncesine, Bizans dönemine dayandığını belirten İlaslı, "Bu kaya yerleşiminin hemen karşısında bir başka kaya odasının içerisinde buna benzer bir tuvalet daha var. Burada bir şey düzeltmek istiyorum, bu bölgeye Frigya adı verildiği için bütün eserler Frig eseri olarak aklımızda kalıyor ama aslında Frig eserleri bunlar değildir. Bizans döneminden kalma, yaklaşık Firglerden bin 500 yıl sonra, bizden de bin yıl kadar önce yapılmış bir kaya yerleşimidir burası. Bu tuvaletin tarihi yaklaşık bin yıllık Bizans dönemi dediğimiz Türklerden önceki döneme aittir." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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