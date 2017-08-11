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Bin TL'lik Cep Telefonu İthalatında 622,5 TL Vergi

BİN TL'LİK CEP TELEFONU İTHALATINDA 622,5 TL VERGİ

Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenen, TRT bandrol ücreti cep yakıyor. TRT payı nedeniyle bin TL'lik cep telefonu ithalatında 622.5 TL vergi ödenecek.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 15:00
Puan Ver : Bin Tl'lik Cep Telefonu İthalatında 622,5 Tl Vergi(6/10)2

Cep telefonu ithalatında TRT bandrol ücretine yapılan düzenleme yürürlükte. Cep telefonu ithalatında veya yurt içi satışlarda daha önce yüzde 6 olarak uygulanan TRT bandrol ücreti, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 8 Ağustos'tan itibaren yüzde 10 oranında tahsil edilmeye başlandı.

"İKİ KEZ VERGİ TAHSİL EDİLİYOR"

KPMG Türkiye Gümrük ve Ticaret Direktörü Hakan Uçak, yapılan düzenlemeyle artan verginin tüketiciye yansıyacağını söyledi. Uçak, "Cep telefonu ithalatında ödenen TRT bandrol ücreti, aynı zamanda ithalde tahsil edilen ÖTV ve/veya KDV matrahına ilave ediliyor ve bandrol ücreti üzerinden ikinci kez vergi tahsil ediliyor" dedi.

FİYATLARA NASIL YANSIYACAK?

Uçak, yapılan artışın cep telefonu fiyatlarına nasıl yansıyacağını şöyle anlattı:

"Örneğin karar öncesi vergiler hariç bin TL'ye ithal edilen bir cep telefonu için ithal anında 563.50 TL vergi ödeniyordu.

Düzenleme sonrası aynı ürünün ithalatında 622.50 TL vergi ödenecek. 2 bin TL'lik bir ürün için ise bin 245 TL vergi ödenecek.

"CEP TELEFONU FİYATLARI YÜZDE 6 ARTACAK"

Bir örnek verelim, yurtdışında 700 ABD doları olan telefonun ticari amaçla ithal edilmesi durumunda ithal anında bin 525 TL 13 kuruş vergi tahsil edilecek. Yeni düzenleme ile son tüketiciye satışta cep telefonu fiyatları yaklaşık yüzde 6 artacak"

Uçak'ın verdiği bilgiye göre 700 dolar değerindeki cep telefonunun ithalatında üzerine eklenen vergiler şöyle:

TL karşılığı 2 bin 450 TL olan telefon için TRT bandrol ücreti 245 TL. Bunun dışında ÖTV 673.75 TL, KDV 606.38 TL oluyor.

Toplam vergi maliyetinin bin 525 TL olduğu telefonun toplam ithalat maliyeti ise 3 bin 975 bin TL'ye geliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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