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Bin TL Kredi ile Kendi İşini Kurdu, 15 İşçinin Patronu Oldu

BİN TL KREDİ İLE KENDİ İŞİNİ KURDU, 15 İŞÇİNİN PATRONU OLDU

Gaziantep'te mikro krediden aldığı bin TL ile iş kuran 30 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Döne Soycan, 15 işçinin patronu oldu.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Bin Tl Kredi İle Kendi İşini Kurdu, 15 İşçinin Patronu Oldu(7/10)3

Evinde iğne oyası yaparak ailesinin ekonomisine katkıda bulunan Döne Soycan valiliğin tavsiyesiyle mikro krediden bin TL alarak kendi işini kurdu. Ortalama 7-8 bin TL civarında bir parayla başlangıç yapan Soycan, 2 yıl içinde yaptığı satışla tuhafiye dükkanının değerini 45 bin TL'ye kadar çıkardı.

"AYLIK 6 BİN TL KAZANIYORUM"

Evli 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Gaziantepli Döne Soycan, bin TL krediyle başladığını belirterek, " Kendi işime atılalı 2 yıl oldu. tuhafiye dükkanı açtım. Öncelikle evde iğne oyası yaparak başladım. Arkadaş çevremden mikro krediyi duydum ve mikro krediden bin lira çekerek kendi işimi açmaya karar verdim. Küçük bir mebla ile ortalama 7-8 bin lira gibi bir parayla başlangıç yaptım. İş yerimde şu an 40-45 bin lira civarında ürünüm var. Para parayı çeker derler gerçekten öyleymiş. Valiliğin desteklediği mikro kredi sayesinde iş yerim olduğu gibi buradan kazandığım parayla kendi arabamı da almış oldum. Mikro kredi, bin lira ile başlattıkları kredi miktarını şu an 5 bin liraya kadar yükselttiler" dedi. Şu anda 15 tane bayana iğne oyası yaptırarak yanında çalıştırdığını ifade eden Soycan, aylık 6 bin TL para kazandığını söyledi.

"BİR BAYAN İSTERSE YAPAMAYACAĞI ŞEY YOKTUR"

İşini geliştirerek yanında 15 kadına iş verdiğini söyleyen Soycan, "Burada günlük 400-500 lira arası para kazanıyorum. Aylık ödemelerim ise 6 bin lirayı buluyor. Bunları tek başıma yaptım. Çok şükür altından kalktığımı düşünüyorum. İlk başlarda evde iğne oyası yaparken, şu anda 15 tane bayana iğne oyası yaptırarak yanımda çalıştırıyorum. Bu defa onların patronu ben olmuş oluyorum. Bunların yanı sıra, ben hariç 15 tane bayan buradan evlerine ekmek götürüyor. Bununla beraber örgü iplerim ile 7 tane bayana örgü işlerini yaptırıyorum. Ve bunları iş yerimde sergileyip satıyorum. Dediğim gibi bir bayan isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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