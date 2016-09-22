BİN POLİS ANKARA SOKAKLARINDA
Başkent'te Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık bin polisin katıldığı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Saat 21.30 civarında başlayan asayiş uygulamasında polis ekiplerinin yoğunluk noktası Altındağ ilçesi oldu. Zırhlı polis araçlarının da kullanıldığı uygulamada, 9 bin kişi üzerinde GBT sorgulaması yapılırken, bin 250 civarındaki araç da uygulama kapsamında arandı.
Uygulama noktalarından biri olan Atıfbey Mahallesi'ne gelen Ercan Topaca, uygulamayı yerinden izledi. Topaca'ya Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaarslan, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar da eşlik etti.
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