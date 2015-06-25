BİN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ PAKİSTAN'DA, ORUÇTAN TAVİZ VERİLMİYOR
Pakistan'da 45 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle ölenlerin sayısı bini bulmasına rağmen halk oruç tutmaya devam ediyor.
Pakistan'da 45 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle ölenlerin sayısı bini bulmasına rağmen halk oruç tutmaya devam ediyor.
Pakistan'da sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı bini geçti. Sıcaklıklardan etkilenen sayısı ise 40 bine ulaştı. Buna rağmen Pakistan'daki vatandaşlar oruç tutmaktan taviz vermiyor. Özellikle oruç tutanlar arasında küçük yaştaki çocukların da bulunması dikkat çekiyor.
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