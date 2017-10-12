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Bin Kişilik Korucudan Oluşan Gruba, Foça'da Özel Tim Eğitimi Verilmeye Başlandı

BİN KİŞİLİK KORUCUDAN OLUŞAN GRUBA, FOÇA'DA ÖZEL TİM EĞİTİMİ VERİLMEYE BAŞLANDI

26 ilde görevli 25 bin güvenlik korucusu arasından bin kişilik ekip seçilerek özel tim oluşturuldu. Foça Jandarma Komando Okulunda eğitim alan tim, Karadeniz'de de görev yapacak.

Tarih : 12 Ekim 2017, 09:10
Puan Ver : Bin Kişilik Korucudan Oluşan Gruba, Foça'da Özel Tim Eğitimi Verilmeye Başlandı(9/10)5

Doğu ve Güneydoğu'da, yaşları 22 ile 30 arasında değişen 25 bin güvenlik korucusu göreve başladı. 26 ilde görev yapan korucular arasından özel tim oluşturulması için bin kişi seçildi. Gruplar halinde Foça'da eğitim almaya başlayan korucu özel timi, Karadeniz'de de görev alacak.

KADIN KORUCU SAYISI 400'E YÜKSELDİ

İzmir Foça'da komando eğitimi alacak bin korucu, askerlerle birlikte oluşturulacak özel timlerde görev yapacak.

Koruculuk sisteminde yapılan düzenlemenin ardından yaşları 45-55 arasındaki 18 bin 66 korucu emekli edilirken, yerlerine 22-30 yaşları arasındaki 25 bin güvenlik korucusu göreve başladı. Böylece ağırlık olarak Doğu ve Güneydoğu'daki 26 ilde görev yapan korucu sayısı 51 bine yükseldi. Korucuların yaş ortalaması ise 33'e düştü. 26 ilde görev yapan kadın korucu sayısı da son alınmalarla birlikte 400'e çıktı.

FOÇA'DA EĞİTİM ALIYORLAR

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre kısa süre önce göreve başlatılan 25 bin güvenlik korucusu arasından, özel tim oluşturmak için bin kişi seçildi. Bu kişiler, gruplar halinde İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu'na giderek eğitim almaya başladı. 2 haftalık eğitimi tamamlayan bazı korucular, askerlerle birlikte oluşturulan karma timlere katıldı. Diğerlerinin de eğitimleri tamamladığında karma timlerde yer alacağı belirtildi. Komando eğitimi alan korucuların PKK'nın Karadeniz Açılım Grubu'nun eylemler yaptığı Trabzon'un Maçka ilçesi ile Gümüşhane'de de görev alacağı öğrenildi.

TEK TİP KIYAFET

Komando eğitimli korucuların sadece terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda görev yapacağını kaydeden Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, "İlk etapta bin kişi seçilerek özel timler oluşturuldu. Eğitim sonunda askerle beraber oluşturulacak karma timlerde görev alacaklar. Bunlardan oluşacak timlerin görevi sadece terör örgütü PKK ile mücadele olacak" dedi.

MAAŞLARININ ARTTIRILMASI TALEP EDİLDİ

Korucuların maaşlarının artırılması gerektiğini söyleyen Sözen, güvenlik korucularına birçok hak tanınmasına karşın aylık 1510 TL maaş ödendiğini belirterek maaşların artırılması talebini de dile getirdi. Öte yandan daha önce valilikler tarafından ihaleyle alınan korucu kamuflajlarının artık Jandarma Genel Komutanlığı tarafından asker elbiseleriyle birlikte dikileceği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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