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bin dolara aldığı hisseler 2 milyon doları geçti

BİN DOLARA ALDIĞI HİSSELER 2 MİLYON DOLARI GEÇTİ

ABD'nin Chicago kentinde yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Russ Gremel'in bin dolara aldığı “Wallgreen” hisselerinin değeri 2 milyon doları aştı. Gremel servetini Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'na bağışladı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:02
Puan Ver : Bin Dolara Aldığı Hisseler 2 Milyon Doları Geçti(10/10)10


Chicago'nun Jefferson Park bölgesindeki mütevazı bir evde yaşayan 98 yaşındaki gazi Gremel'in kuş ve doğal yaşamı koruma vakfı Illinois Audubon Topluluğu'na yaptığı astronomik bağış ABD'de gündem oluşturdu. Gazi Gremel gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların ilaca olan taleplerinin her geçen gün artacağı düşüncesiyle “eczane” hissesi almayı tercih ettiğini ifade etti.



Hiç evlenmeyen ve 95 yıldır aynı evde yaşayan Gremel, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hisseleri satmayı düşünmediğini belirtti. Mütevazi bir hayat sürmeyi tercih ettiğini sözlerine ekleyen Gremel, yulaf ezmesi ve dondurmanın en favori yiyecekleri olduğunu kaydetti. Gremel, bin dolara aldığı ve aradan geçen 70 yılda 2 milyon doların üzerinde bir servete dönüşen hisselerin doğal yaşamı korumak için kullanılacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.



 



kaynak:karar








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