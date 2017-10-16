Seferihisar ilçesinde, yapılan araştırmalarda ilçe genelinde 500 yaş ve üzerinde olan 200 zeytin ağacı tespit edildi. Özel olarak toplanan zeytinler, Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikasında geleneksel yöntemlerle sıkıldı. Ortaya çıkan tarih kokulu yağlar içinse bu yıl 2. kez müzayede düzenlendi. Müzayede öncesinde verilen kokteylde, Kültür Modern Brass Ensemble grubu akustik bir konser verdi. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk zeytinciliğine 33 yıl emek veren, uzun yıllar TARİŞ Tarımsal Satış Kooperatifi Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Cahit Çetin'e plaket vererek teşekkür etti.

BİN 800 YAŞINDAKİ AĞAÇTAN ÜRETİLEN YARIM LİTRELİK YAĞ TAM 22 BİN TL

Teos Antik Kentinde bulunan bin 800 yaşındaki zeytin ağacının gölgesinde düzenlenen müzayedeyi Münadi Nedim Atilla yönetti. Anıt ağaçlardan hazırlanan zeytinyağları yaşları ve asit oranlarına göre 6'lı ve 12'li paketler halinde açık arttırmaya sunuldu. Müzayede, koku ve tadım testleri ile başladı, toplam 137 litre yağ 49 bin 200 lira karşılığında alıcı buldu. Müzayede sonunda ise bin 800 yaşındaki anıt ağaçtan elde edilen yarım litrelik zeytinyağı, özel şişesinde tek başına satıldı. Bu özel şişe, Şah Tuğrul inşaat şirketinin sahibi Şah Tuğrul tarafından 22 bin liraya satın alındı.

TOPLAMDA 137 LİTRE ZEYTİNYAĞI SATILDI

22 ayrı grup halinde ise toplamda 137 litre zeytinyağı satıldı. Zeytinyağını satın alan iş adamı Şah Tuğrul, "Bugün bin 800 yaşındaki bir zeytin ağacından elde edilen zeytinyağını almak bana kısmet oldu. Seferihisar Belediyesinin hem zeytinin değerini anlatmak hem de bu ölümsüz ağaçlara daha çok sahip çıkılmasını sağlamak için yaptığı bu çalışmayı tebrik ediyorum. Biz de gücümüz yettiğince destek olmaya çalıştık" dedi.

Kaynak: haberinburada