Belediyeler emlak vergisi değerlerinde aşırı artışlara karşı vatandaşı korumaya alırken, bin 397 belediye de yeni düzenleme kapsamında geri adım atıyor.

Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren fahiş emlak vergisine neşter vururken belediyeler de harekete geçti. Belediyeler emlak vergisi değerlerinde aşırı artışlara karşı vatandaşı korumaya alırken, bin 397 belediye de yeni düzenleme kapsamında geri adım atıyor.

YÜZDE 50'Yİ GEÇEMEYECEK

Gelecek yıl için yapılacak değer artışı hiçbir şekilde bu yılki değerin yüzde 50'sini geçemeyecek, özellikle turistik bölgelerde yüzde 600'lere varan abartılı değerleme oranları da aşağı çekilecek. Sabah'ta yer alan habere göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 300'den yüzde 3 bine varan artışlara dikkat çekerek vatandaşların fahiş emlak vergisinden kurtulduğunu söyledi.

TURİSTİK İLÇELER İZLENİYOR

Yeni dönemde en çok şikâyetin geldiği turistik bölgelerde ilçeler arasında emlak vergisinde çok büyük fark olup olmadığı izlenecek.

İzmir, Antalya gibi illerde takdir komisyonları belediyelerin gelir kapısı olan emlak vergisini tavan fiyatlardan belirlerken, bu konuda da hassas davranmaları istenecek. Milyonlarca lira kazanan işletme ile vatandaşın yemeklik domates ektiği arazi için ödediği rakam da aynı olmayacak.

DÖRT YILDA BİR BELİRLENİYOR

Emlak vergileri dört yılda bir takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Rayiç değeri etkileyen arsa metrekare değerini komisyon belirliyor. Belediyeler de bu bedelleri esas alarak emlak vergisini tahsil ediyor.

AĞBAL: ARTIŞ ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇEMEZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı belediyelerin emlak vergisinde astronomik artışlar yaptığını belirterek, "2017'de belirlenen değerin yüzde 50 daha fazlası olamaz" dedi.

Kaynak: haberinburada