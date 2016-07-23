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BİN 200 ER SERBEST BIRAKILDI


BİN 200 ER SERBEST BIRAKILDI
Tarih : 23 Temmuz 2016, 12:29
Puan Ver : Bin 200 Er Serbest Bırakıldı(10/10)10


15 Temmuz'da yakalanan ve suça karışmadığı belirlenen bin 200 rütbesiz asker serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak suçlu ile suçsuzun ayrılacağını söyledi.



Başsavcı Kodalak, "Halkın üzerine ateş açmak, halkın üzerine tank sürmek gibi ve benzeri eylemleri tespit edilen erler ile böyle bir eyleme karışmayanların kısa zaman içinde toplayacagımız delillerle ayıracağız. Olaya karışmayanlar bırakılacak. İlk etapta bin 200 civarinda er serbest bırakılmıştır. Bu sözlerimiz sadece rütbesiz erler için geçerlidir" dedi.



Olay günü bazı erler gece eğitimi denilerek götürüldüklerini, darbeden haberdar olmadıklarını söylemişlerdi.



O erlerin masum olabileceğini belirten Başsavcı Harun Kodalak, "Bir kısım erlerimizin neye alet olduğunu bilmeden üstten aldığı emri yerine getirmiş olabilir. Bir kısmı masum olabilir. Gözaltındaki ya da tutuklu erler devletimizin koruması altındadır. Er aileleri müsterih olsun. Soruşturmalarımız hızla ve kesintisiz şekilde devam etmektedir" dedi.








Etiketler: Bin  200  Er  Serbest  Bırakıldı    haber

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