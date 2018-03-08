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BİM'in net karı belli oldu! Hasılatı dudak uçuklatıyor

BİM'İN NET KARI BELLİ OLDU! HASILATI DUDAK UÇUKLATIYOR

BİM'in 2017 net kârı yüzde 29 artışla 863 milyon lira oldu.

Tarih : 08 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Bim'in Net Karı Belli Oldu! Hasılatı Dudak Uçuklatıyor(8/10)4

BİM'in 2017 net karı yüzde 29 artışla 863 milyon lira, hasılatı ise yüzde 23,5 artışla 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği finansal sonuçlara göre, 2017 hasılatı ise yüzde 23.5 artışla 4.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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