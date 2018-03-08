BİM'in 2017 net kârı yüzde 29 artışla 863 milyon lira oldu.

BİM'in 2017 net karı yüzde 29 artışla 863 milyon lira, hasılatı ise yüzde 23,5 artışla 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği finansal sonuçlara göre, 2017 hasılatı ise yüzde 23.5 artışla 4.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: haberinburada