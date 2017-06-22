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bim, yeni şirket kuruyor

BİM, YENİ ŞİRKET KURUYOR

BİM, gıda maddelerinin tedarik ve paketlemesine yönelik şirket kurma kararı aldı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 17:32
Puan Ver : Bim, Yeni Şirket Kuruyor(7/10)8


BİM, pirinç ve bakliyat ürünleri başta olmak üzere mağazalarında satılan çeşitli gıda ürünlerinin tedarik ve paketlemesi için bir şirket kuracak.



Konuya ilişkin BİM'den KAP'a yapılan açıklamaya göre yeni şirket yüzde 100 bağlı ortaklık konumunda ve 5 milyon lira sermayeli olacak.



 



kaynak:dünya








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