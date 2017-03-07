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bim, 4 bin kişiyi işe alacak

BİM, 4 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

BİM'in 2017 yılı için hedeflerini '500 yeni mağaza,4000 istihdam ' olarak açıkladı

Tarih : 07 Mart 2017, 14:02
Puan Ver : Bim, 4 Bin Kişiyi İşe Alacak(6/10)6


Toplantıda söz alan BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu ise, BİM'in 2017 hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. BİM'in müşterileri ile kurduğu güçlü güven ilişkisinin temelinde fiyat istikrarı ve minimum kâr marjının bulunduğuna dikkat çeken Dortluoğlu şunları söyledi:



"Türkiye'nin perakende lideri olarak istikrarı seviyoruz ve minimum kar marjları ile çalışıyoruz. 2015'de net kâr marjımız %3.3 idi 2016 da aynı oranda. Aynı istikrar FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjımız için de geçerlidir. Geleceğe güvenle bakıyoruz. 2017'de yine büyüme hedefimiz çift haneli. %15-%18 aralığında bir büyüme öngörüyoruz. 500 milyon TL yatırım yaparak altyapımızı güçlendirmeyi ve 500 BİM ve 25 FİLE mağazası açarak 4.000 kişiye yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Öte yandan İran'da yatırım olanaklarını araştırırken, Fas ve Mısır'da yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Bu yıl içinde Fas'ta 60, Mısır'da 50 yeni mağaza açacağız. "



 



kaynak:sabah








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