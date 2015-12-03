Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Bill Gates ve Mark Zuckerberg, yeni temiz enerji alternatifleri üretebilmek için ortak bir proje imza attılar.



Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Bill Gates ve Mark Zuckerberg, yeni temiz enerji alternatifleri üretebilmek için ortak bir proje imza attılar.



Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yeni bir proje için bir araya geldiler. Zucker bugün yayınladığı açıklamayla, Bill Gates'le beraber Breakthrough Energy Coalition'ı kurduklarını duyurdu. Kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan Breakthrough Energy Coalition, temiz enerji elde edebilmek için yeni yollar arayacak.



Yeni temiz enerji alternatiflerini destekleyecek ve bu girişimlere gerekli fonu sağlayacak olan Breakthrough Energy Coalition organizasyonu, teknoloji dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Gates ve Zuckerberg'in yanı sıra bu organizasyona destek verecek isimler arasında Richard Branson (Virgin Group kurucusu), Jeff Bezos (Amazon kurucusu ve CEO'su), Jack Ma (Alibaba kurucusu), Meg Whitman (HP CEO'su), Reid Hoffman (LinkedIn kurucusu ve CEO'su), Hasso Plattner (SAP kurucusu) ve Marc Benioff (Salesforce kurucusu) yer alıyor. Bu yeni oluşumun temiz enerji konusunda Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışabileceği söyleniyor.



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