Dünyanın en zengin insanlarından olan Microsoft'un sahibi Bill Gates, "süper inek" projesi için 155 milyon liralık yatırım yapacak. Amaç daha az tüketen, daha güçlü ve daha verimli bir inek ırkı üretmek.

Milyarder Bill Gates, daha fazla süt verecek süper inek yaratmak için 29 milyon sterlin (155 milyon TL) yatırım yapıyor. Gates, Afrika ineklerinin DNA'sından her yerde yetişmeye uygun verimli bir hayvan yetiştirmek istiyor.

DAHA AZ YEMEK YİYİP HAYATTA KALIYOR

İngiltere Holstein-Friesians cinsi inekler günde ortalama 19 litre süt üretiyor. Afrikalı kuzenleri ise sadece 1,5 litre üretebiliyor. Ancak Afrika sığırları yüksek sıcaklıklarda sağ kalabiliyor ve çok daha az yiyecek tüketiyor.

"HAYVANCILIK BÜYÜLÜ BİR ŞEY"

Gates, Edinburgh Üniversitesi'ne yaptığı konuşmada araştırma finansmanını duyurmadan önce "Hayvancılık büyülü bir şey. En fakir ülkelerde yaşayan bir milyardan fazla insan için tarım ve hayvancılık yoksulluğun ötesinde bir yaşam cankurtarandır." dedi.

DÖRT KAT DAHA ÜRETKEN

Edinburgh'daki bilim insanları, kısmen Uluslararası Kalkınma Departmanı tarafından finanse edilen araştırmalarda tropik bölgelerdeki hastalıklara maruz kalan sığırların hayatlarını kurtarmak için aşı geliştirme amaçlı yazılımlar da kullanacaklar.

Gates, "Aynı hayatta kalabilirlikle dört kat daha üretken bir ineğiniz olabilir" diyerek projenin önemini vurguladı.

Kaynak: haberinburada