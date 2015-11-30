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bill gates o işe 2 milyar dolar ayırdı

BİLL GATES O İŞE 2 MİLYAR DOLAR AYIRDI

Bill Gates, temiz enerji kaynaklarının geliştirilmesi için yola çıkan bir projeye 2 milyar dolar fon ayırdı.

Tarih : 30 Kasım 2015, 10:50
Puan Ver : Bill Gates O İşe 2 Milyar Dolar Ayırdı(6/10)6


Bill Gates, temiz enerji kaynaklarının geliştirilmesi için yola çıkan bir projeye 2 milyar dolar fon ayırdı.



Dünya tarihinde temiz enerji konusundaki en büyük yatırımlar arasına giren yeni projenin ayakları ABD ve Hindistan'da bulunuyor.



Yeni proje, karbon emisyonunu sıfıra indirecek yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesini amaçlıyor ve Bill Gates dışında başka yardımseverlerden de milyarlarca dolar fon toplamış bulunuyor.



ABD ve Hindistan hükumetleri tarafından da desteklenecek projenin Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek iklim zirvesi sırasında duyurulması da planlanıyor. Proje için “İnsanlık tarihinde yapılmış en büyük ortak girişim” ifadesinin kullanılması da, projenin ne kadar büyük olduğu konusunda ipucu veriyor. Proje başarıya ulaşırsa, dünyanın petrol ve türevlerine olan bağımlılığı azalacakken, petrol kaynakları çatışmaların da önüne geçilmesi umut ediliyor.



Bill Gates'in vakfı aslında temiz enerji konusundaki projelerle ilgilenmiyordu ve daha önceki pek çok proje teklifini geri çevirmişti. Ancak bu seferki projenin, dünya çapında çok önemli olduğu ve muhtemelen ABD yönetiminden gelen tavsiyelerin de Gates'in 2 milyar dolarını projeye yatırmasında etkili olduğu düşünülüyor.



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