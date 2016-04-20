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bill gates, abd hükümetini eleştirdi

BİLL GATES, ABD HÜKÜMETİNİ ELEŞTİRDİ

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD hükümetinin mahremiyet ihlallerini eleştirdi. Gates'e göre hükümet birimlerinin insanların özel bilgilerine erişip, bu kişilere durum hakkında bilgilendirmemesi yanlış.

Tarih : 20 Nisan 2016, 10:03
Puan Ver : Bill Gates, Abd Hükümetini Eleştirdi(5/10)6


Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD hükümetinin mahremiyet ihlallerini eleştirdi. Gates'e göre hükümet birimlerinin insanların özel bilgilerine erişip, bu kişilere durum hakkında bilgilendirmemesi yanlış.



Apple'dan sonra şimdi de Microsoft hükümet ile karşı karşıya geldi. Hatırlayacağınız gibi Microsoft birkaç gün önce ABD hükümetine karşı dava açmış ve hükümetin yasaları çiğnediğini iddia etmişti. Şirkete göre hükümet birimleri kullanıcıların bilgilerine izinsiz erişiyor, bu da yetmiyormuş gibi birde şirketin insanları bu durumdan haberdar etmesini engelliyor. İzinsiz erişim yasadışı olmasa da, Microsoft'a hükümetin insanları bu durumdan habersiz bırakmaya çalışması yasadışı.



Microsoft hükümete karşı açtığı bu davada birçok kişinin ve şirketin desteğini aldı. Ancak belki de en önemli destek bugün Bill Gates'ten geldi. Şirketteki aktif görevinden ayrılmış olsa da dünyanın en etkili isimlerinden biri olmaya devam eden Gates, kurucusu olduğu şirkete destek çıktı. Güvenlik ile mahremiyet arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini söyleyen Gates, hükümetin Microsoft'u susturarak hata yaptığını söyledi. Gates'e birkaç ekstrem olayda bu durum insanlara söylenmeyebilir ama normalde bir kişinin bilgilerine erişildiğinden haberdar olmalı.



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Etiketler: Bill  Gates  Abd  Hükümetini  Eleştirdi    haber

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