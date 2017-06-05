Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

bill cosby'nin 'cinsel saldırı' davası bugün başlıyor

BİLL COSBY'NİN 'CİNSEL SALDIRI' DAVASI BUGÜN BAŞLIYOR

50'den fazla kadına cinsel saldırı suçlamasıyla suçlanan bir zamanların ünlü ABD'li komedyeni Bill Cosby'nin iki hafta sürecek cinsel saldırı davası Pennsylvania'da bugün başlıyor. Bill Cosby, 10 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya...

Tarih : 05 Haziran 2017, 16:04
Puan Ver : Bill Cosby'nin 'cinsel Saldırı' Davası Bugün Başlıyor(8/10)5


ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, eski bir üniversite çalışanıyla 2004'te yaşandığı iddia edilen olayla ilgili "ağır cinsel saldırı" suçlamasıyla itham edilmişti. İddianın sahibi eski Temple Üniversitesi çalışanı Andrea Constand adlı kadın, Cosby'nin kendisini kandırarak ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu savunuyor.

 

Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li komedyene açılan bu davadan sonra Judy Huth adında bir kadın da kendisine 15 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Bill  Cosby  Nin    Cinsel  Saldırı    Davası  Bugün  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER