

ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine bir haftadan az bir süre kala, Demokratların adayı Hillary Clinton'ın üvey oğlu olduğunu iddia eden Williams, Washington'daki Ulusal Basın Kulübünde basın toplantısı düzenledi.







Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Williams, “Ben Bill Clinton'ın oğluyum. Hillary benim üvey annem ve Chelsea benim kardeşim” sözleriyle kendisini tanıtarak, iddialarının kanıtlanması için DNA testi yapılması çağrısında bulundu.