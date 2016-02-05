

Clinton, New York'ta, adını taşıyan vakıf tarafından iş dünyasının temsilcilerine yönelik düzenlenen toplantıda, mülteci krizi ve uluslararası toplumun bu krize yönelik tutumuna ilişkin açıklamalar yaptı.







Dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük mülteci sayısıyla karşı karşıya kaldığını belirten Clinton, Londra'da yapılan toplantıda Suriyeliler için 10 milyar dolardan fazla yardım taahhüdünde bulunulduğunu, bunun umut verici bir gelişme olduğunu dile getirdi.







Türkiye'nin tek başına 2 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı ağırladığını kaydeden Clinton, "Türkler, kapılarına gelen tüm sığınmacıları kabul ederek hayranlık verici bir iş yaptılar. Oldukça güzel imkanlara sahip sığınmacı kampları inşa ederek onlara kasabalar kurdular" diye konuştu.Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de iş kurmaya da başladıklarını ifade eden Clinton, sığınmacıların da girdikleri topluma katkı sağladıklarını söyledi.







Clinton, sığınmacıların topluma entegre olabilmesi için iş dünyasının temsilcilerine de büyük iş düştüğünü vurguladı.