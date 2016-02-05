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bill clinton: türkler hayranlık verici bir iş yaptı

BİLL CLİNTON: TÜRKLER HAYRANLIK VERİCİ BİR İŞ YAPTI

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Türkiye'nin 2 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı kabul ederek hayranlık verici bir iş yaptığını söyledi

Tarih : 05 Şubat 2016, 09:20
Puan Ver : Bill Clinton: Türkler Hayranlık Verici Bir İş Yaptı(5/10)5


Clinton, New York'ta, adını taşıyan vakıf tarafından iş dünyasının  temsilcilerine yönelik düzenlenen toplantıda, mülteci krizi ve uluslararası  toplumun bu krize yönelik tutumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

 

Dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük mülteci sayısıyla  karşı karşıya kaldığını belirten Clinton, Londra'da yapılan toplantıda  Suriyeliler için 10 milyar dolardan fazla yardım taahhüdünde bulunulduğunu, bunun  umut verici bir gelişme olduğunu dile getirdi.

 

Türkiye'nin tek başına 2 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı  ağırladığını kaydeden Clinton, "Türkler, kapılarına gelen tüm sığınmacıları kabul  ederek hayranlık verici bir iş yaptılar. Oldukça güzel imkanlara sahip sığınmacı  kampları inşa ederek onlara kasabalar kurdular" diye konuştu.Suriyeli  sığınmacıların Türkiye'de iş kurmaya da başladıklarını ifade eden Clinton, sığınmacıların da girdikleri topluma katkı sağladıklarını söyledi.

 

Clinton, sığınmacıların topluma entegre olabilmesi için iş dünyasının  temsilcilerine de büyük iş düştüğünü vurguladı.








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