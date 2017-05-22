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bilişimde en gözde meslek yazılım geliştirme uzmanlığı

BİLİŞİMDE EN GÖZDE MESLEK YAZILIM GELİŞTİRME UZMANLIĞI

Günümüzün parlayan sektörleri arasında yer alan bilişimde en çok başvuru yapılan pozisyon yazılım geliştirme uzmanlığı .

Tarih : 22 Mayıs 2017, 11:50
Puan Ver : Bilişimde En Gözde Meslek Yazılım Geliştirme Uzmanlığı(10/10)11


Günümüzün parlayan sektörleri arasında yer alan bilişimde en çok başvuru yapılan pozisyon yazılım geliştirme uzmanlığı .



Hızla dijitalleşen ve dönüşen iş dünyasında bilişim sektöründeki mesleklere olan ilginin de yüksek olduğu görülüyor. Verilere göre son beş yıl içinde en çok başvuru yapılan Bilişim Sektörü pozisyonları arasında ilk sırada 108 bin 929 başvuruyla Yazılım Geliştirme Uzmanlığı geliyor. Web Developer olarak dünyada da oldukça talep gören söz konusu pozisyonu İş Analisti, Yazılım Uzmanı, Proje Yöneticisi ve Veri Giriş Elemanı pozisyonları takip ediyor.



Staja ilgi çok yüksek



Kariyer.net aday veri tabanına göre son bir yıl içinde staj başvurusu yapmış 18-30 yaş arası yeni mezun sayısı 557 bin 546 olarak görülüyor. Son beş yılda en çok başvuru yapılan pozisyonlar arasında 7.808.830 başvuru sayısıyla “Stajyerlik” ilk sırada yer alıyor.



Satış Danışmanı” yoğun ilgi görüyor



18-30 yaş arasındaki hem erkek hem de kadın adaylar arasında “Satış Danışmanı” pozisyonuna olan ilgi de oldukça yüksek. Stajyerlikten sonra gelen bu pozisyona kadınlar tarafından yapılan başvuru sayısı 928 bin 301 iken, erkekler tarafından yapılan başvuru sayısı ise 1 milyon 35 bin 286.



Kadın adaylar arasında başvuru yoğunluğu sıralamasında “Satış Danışmanı” pozisyonunun ardından Stajyer Mühendis, Muhasebe Elemanı ve Kasiyer pozisyonları geliyor. Erkek adayların en çok başvurduğu pozisyonların başında yine Stajyerlik gelirken; onu Satış Danışmanı, Stajyer Mühendis, Makine Mühendisi ve Muhasebe Elemanı takip ediyor.



Mavi yakalıların gözde pozisyonu “Kasiyerlik”



Kariyer.net mavi yaka aday veri tabanına göre son beş yılda en çok başvuru yapılan mavi yaka pozisyonu, 608 bin 634 toplam başvuru sayısıyla Kasiyerlik. Kasiyerliğin ardından en çok aranan mavi yaka pozisyonları ise sırasıyla Garson, Tekniker, Güvenlik Görevlisi ve Barista olarak dikkat çekiyor.





 



WD RED ve WD RED PRO 10TB kapasiteye ulaştı








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