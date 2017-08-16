Üretim Reform Paketi kapsamında, yazılımcılara sanayici statüsü verildi. Artık bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler, sanayicilerin elde ettiği tüm haklardan faydalanabilecek.

Türkiye'nin yazılım ve bilişimdeki açığını kapatmak için önemli bir adım atıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Üretim Reform Paketi çalışmaları kapsamında yazılımcılar sanayi statüsünü alındı. Bu önemli kararı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen "Bilişim Sektörü Buluşması" toplantısında açıkladı. Şirketlerin ayakta kalabilmesi ve piyasanın etkin aktörleri olabilmesinin teknolojiye ne oranda yatırım yaptıklarına bağlı olduğuna belirten Faruk Özlü, iş dünyasına ve girişimcilere teknolojiye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

PAZAR HACMİ 94 MİLYARA ULAŞTI

2016 yılı verilerine göre; Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplam pazar hacminin 94,3 milyar liraya ulaştığını belirten Özlü, sektörün ihracatının ise bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak, 3,1 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. İhracatın 2 milyar liralık kısmının yazılımdan geldiğine dikkati çeken Özlü, "Sanayi 4.0 gerçeğini düşündüğümüzde bilişimde ve yazılımda büyük bir sıçrama yapmak zorundayız" dedi.

Kurdukları 'Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu"nun geçtiğimiz Ocakta faaliyetlerine başladığını anlatan Özlü, "Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu, ülke sanayimizin dijital dönüşümüne ilişkin her türlü politika ve stratejiyi oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. 4. Sanayi Devrimi'ne ilişkin, değişik kurumlar, raporlar ve katkılar sunmaya devam ediyorlar. Söz konusu raporlarda, yapılacak yatırımlarla istihdama yaklaşık yüzde 5 ve GSYH'ye 200 milyarlık bir gelir sağlanacağı değerlendiriliyor" diye konuştu.

SANAYİCİLER GİBİ TEŞVİK ALACAKLAR

Sanayileşme politikalarını, Sanayi Devrimi'nin gereklerine göre yeniden güncellediklerini ve kurguladıklarını anlatan Özlü, dijital değişime ayak uydurmanın, yazılıma bilişime yatırım yapmanın tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi ile birlikte bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin, Sanayi Sicil Kanunu kapsamına alındığına işaret eden Özlü, yazılımcıların sanayicilere tanıtan tüm teşviklerden yararlanacağını kaydetti.

GİRİŞİMCİYE DESTEK

Tekno Girişim Sermayesi Destek Programı kapsamında şu anda bin 933 girişimciye destek olduklarını belirten Özlü, programdan en fazla yazılım sektörünün faydalandığını kaydetti. Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin seri üretimini desteklediklerini ifade eden Özlü "Tekno Yatırım Destek Programı kapsamında şimdiye kadar 204 firmaya destek olduk. Toplam 209 milyon lira tutarında destek olacağız" dedi.

"HEDEF CİROYU İKİ KATINA ÇIKARTMAK"

Bakan özlü, bilişim ve yazılım sektörlerinin yaşadığı sorunların farkında olduklarını da dile getiren Özlü, "Bu sektörlerin nitelikli iş gücü açığı, Ar-Ge teşviklerinin uygulanmasında yaşanan sorunlar, fiyat odaklı ihale süreçleri gibi problemler yaşadığınızı biliyoruz. Bu alanlarda çalışmalar yapmak ve ilerleme kaydetmek durumundayız. Bu amaçla, bilgi teknolojileri ve yazılım sanayimizin cirosunun en kısa sürede iki katına çıkarılmasını hedefleyen, 'Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Sanayi Programı' çalışmasını başlattık" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada