Bilimsel araştırmalara göre, her yıl farkında olmadan kişi başı 1 kilogram böcek yiyoruz.

Bilimsel araştırmalar, farkında olmadan her yıl kişi başı 1 kilogram böceği midemize indirdiğimizi gösterdi.

"NE KADAR YIKARSAK YIKAYALIM TEMİZLEYEMEYİZ"

İsveç'in Örebro Üniversitesi Bioloji Profesörü Alf Ekblad, "Ne kadar yıkarsak yıkayalım meyve ve sebzelerden bütün böcekleri temizlememizin" olanaksız olduğunu vurguladı.

Alf Ekblad sadece tarla ve bahçeden topladığımız değil, marketlerden satın aldığımız sebze ve meyvelerde de çok miktarda böcek olduğunu söyledi.

Ancak, Ekblad'a göre sebze ve meyvelerdeki böcekleri sadece "zararlı olarak görmemek" gerekiyor.

"BÖCEKLERDE ÇOK YOĞUN PROTEİN MEVCUT"

İsveçli profesör, "Böceklerin yapılarında çok yoğun olarak protein mevcut. Ayrıca bazı sineklerin larvaları bol miktarda yağ içeriyor. Bunu örneğin gelecekte kızartmalarda kullanmamız mümkün" diye değerlendiriyor.

100 GRAM ÇİKOLATA 60 BÖCEK FRAGMANI İÇERİYOR

Diğer yandan ABD'li bir araştırmacı grubu gıda maddelerinin en fazla ne kadar böcek fragmanı bulunabileceğinin listesini çıkarmış.

Buna göre 500 gram çileğin dört larva, 100 gram çikolatanın 60 böcek fragmanı içermesi normal.

Kaynak: haberinburada